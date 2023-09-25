Akdeniz'deki eğitimleri tamamlayan TCG Anadolu, Taşucu Ağalar İskelesi'nde Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu'nun Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği eğitimler sonrasında Mersin'deki Taşucu/Ağalar İskelesi'ne yanaştığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi, denizlerde Türkiye'nin gücüne güç katacak olan TCG Anadolu milletin göğsünü kabartmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu'nun, Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği eğitimlerini tamamladığını duyurdu.

Mersin Taşucu Ağalar İskelesi'ne yanaştı

TCG Anadolu, eğitimlerin ardından Mersin'deki Taşucu Ağalar İskelesi'ne aborda oldu.

"Gururumuz TCG Anadolu, mavi vatanda göreve devam ediyor"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: