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    Akdenizli balıkçılar, ağlarını atmak için denize açıldı

    Akdeniz'de 5 aydır denizden uzak kalan balıkçılar, yasağın gece kalkacak olması nedeniyle son hazırlıklarını tamamlayıp "Vira Bismillah" diyerek açıldı.
    • 15.09.2022 - 23:34
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 23:48
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    Akdenizli balıkçılar, ağlarını atmak için denize açıldı

    Akdeniz'de hava sıcaklığının diğer bölgelere göre yüksek olması nedeniyle sezonu her yıl olduğu gibi bu senede 15 gün geç açıyor.

    Mersin genelinden balıkçılar, bugün hem ağların hem de teknelerinin son bakım ve kontrollerini yaparak gece saatlerinde sirenlerini çalarak açılmaya başladı.

    65 tekne denize açıldı

    Erdemli Balıkçı Barınağı'nda da yaklaşık 65 tekne av yasağının kalkması nedeniyle hareket etti.

    Kaptan ve tayfaları aileleri barınaktan uğurladı. Kimileri tekneler ayrılırken fotoğraf çekti, kimileri de ellerini açıp dua etti.

    "Vira Bismillah" diyerek yaklaşık 6 mil açığa doğru yol alan teknelerin Mersin Körfezi'ne ulaşmasının ardından 00.00'dan itibaren ağlarını atarak sezonun ilk avını almaları bekleniyor.

    İHA'nın haberine göre, 7 ay sürecek sezondan umutlu olan balıkçılar, özellikle ilk ayın çok bereketli geçmesini beklediklerini kaydetti.

    Akdenizli balıkçılar, ağlarını atmak için denize açıldı VİDEO

    Akdenizli balıkçılar, ağlarını atmak için denize açıldı #1

    "Beklentimiz çok yüksek"

    Bu gece yarısı sezon açılışı olduğunu anımsatan Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Volkan Taş, "Yaklaşık 60-65 tekne birlikte hareket ederek ilk molamızı yapıp rızkımızı arayacağız denizde. Arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladı, hazırlıklar tamam. Vira Bismillah diyerek başlıyoruz inşallah. Beklentimiz her zamanki gibi çok yüksek, Allah'tan ümit kesilmez, rızkı veren Allah diyoruz. İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız" dedi.

    Balıkçılardan Yalçın Sakın da, "Bu yılda Allah kısmet etti sezonu açacağız. İnşallah bol rızık, bol balık olur, bütün insanların yüzü güler. Balıkçılığın çok iyi gitmesini istiyoruz. Vatandaşa da ucuz uygun balık yedirmek istiyoruz" diye konuştu.

    Akdenizli balıkçılar, ağlarını atmak için denize açıldı #2

    "Heyecanlıyız, umudumuz var"

    Balıkçı Emre Balkış ise, "Avlarımızı denize bırakacağız Allah nasip ederse. Heyecanlıyız, ilk günkü gibi her zaman umudumuz var. Temennimiz bu umudumuzun yerini bulması. Rabbim bütün balıkçı kardeşlerime bol kazançlar nasip eder inşallah. Aşağı yukarı karadan 6 mil uzaklıkta avcılığımızı faaliyetimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

    Eşini uğurlamaya gelenlerden Selin Balkış da "Bugün sezon açılıyor, herkes gibi bende eşimi uğurlamaya geldim. Alışık olduğumuz bir durum, her sene aynı şeyleri yapıyoruz. 7 ay boyunca sezon bitene kadar yol bekleyeceğiz. Çok heyecanlıyız" diyerek düşüncelerini aktardı.

    Akdenizli balıkçılar, ağlarını atmak için denize açıldı #3

    Akdenizli balıkçılar, ağlarını atmak için denize açıldı #4

    Akdenizli balıkçılar, ağlarını atmak için denize açıldı #5


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