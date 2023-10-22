Aksaray'da akrabaların silahlı sopalı yevmiye kavgası: 9 yaralı Aksaray’da amca ve yeğen arasında çıkan tartışmaya akrabalarda karışınca silahlar çekildi. Silahların çekildiği kavgada yaklaşık 60 kişi birbirine girerken, olay sonucu 9 kişi yaralandı. Olay anı kameraya yansıdı.

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İHA

Aksaray'da saat 10.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 66. Cadde 5801 Sokakta bulunan müstakil bir ikamette, şehir dışında mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştıktan sonra aileleriyle birlikte memleketleri Aksaray’a dönen amca ve yeğen, kazandıkları yevmiyeleri paylaşmak için evde bir araya geldi.

Yevmiye kavgasında akrabalar birbirine girdi

Yevmiye paylaşım esnasında para yüzünden tartışmaya başlayan amca ve yeğen para konusunda anlaşamadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavgaya aileler ve akrabalarda girdi.

Yaklaşık 60 kişinin kavgası kamerada

Büyüyen kavga kısa sürede sokağa taşarken, yaklaşık 60 kişilik 2 ayrı grup taş, sopa ve silahlarla birbirine girdi. Silahların ateşlendiği kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansırken, silah ve kavga sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı.

Ekipler olaya müdahale etti

Mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, tarafların ayrılmaması üzerine olay yerine Çevik Kuvvet ekibi gönderildi.

9 kişi yaralandı

Resmi ve sivil olmak üzere yaklaşık 50 polisin müdahale ettiği kavga güçlükle önlenebilirken kavgada taş, sopa ve darp sonucu 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesiyle tedavi edilirken, kavgada silahla rastgele ateş açan 2 kişi kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin geniş çaplı inceleme ve araştırma yaptığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)