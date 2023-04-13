Aksaray'da bulunan 800 yıllık caminin eğri minaresi depremde hasar almadı Aksaray’da Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad'ın babası 1’inci Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1221-1236 yıllarında yaptırılan caminin eğri minaresi, depreme dayanıklı çıktı.

DHA

Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılan kent merkezindeki caminin yanına Horasan harcıyla kırmızı tuğladan yapılan minare, eğikliğiyle dikkat çekiyor.

Kızıl Minare Camisi olarak bilinen caminin eğik minaresinde, bir hareketliliğin olup olmadığı, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından deprem sonrası tekrar incelendi.

Kayma olmadığı ortaya çıktı

İncelemede 800 yıllık minarede hareketlilik ve kayma olmadığı belirlendi.

"800 yıllık eserimiz depremlerden hiçbir yara almadı"

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Eğri minaremizi bundan 2 yıl önce güçlendirme projesi yapıp, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan geçirmiştik. Bu kapsamda 6,5 şiddetinde depreme bir depreme hazırlık maiyetindeydi, yapılan faaliyette ivme ölçerlerle 1 yıl boyunca test ettik. Bu test kapsamında herhangi bir eğilme olmamıştı.



Biz güçlendirme projesi yaptık. Projeyi şu anda uygulayacağız. Yaptığımız iş o kadar isabetli oldu ki 800 yıllık eserimiz depremlerden hiçbir yara almadı. Bu sistem ile yıkıma tehlikesi olmadığını tespit ettik. Biz her şeye rağmen 800 yıllık eserimizi önemli bir güçlendirme projesini tamamlayarak gelecek nesillere taşıyacağız.

"Günümüzdeki minarelerden daha sağlam"