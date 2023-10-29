Aksaray'da direksiyonda alkollü yakalandı: Esnafım, yaptığınız ayıp Aksaray’da alkollü olarak direksiyon başında polise yakalanan sürücü, alkolmetreyi üflememek için birçok mazerette bulundu. Sürücü alkollü çıkınca da basın mensuplarına “Esnafım, yaptığınız ayıp” diye tepki gösterdi.

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İHA

Aksaray'da Bankalar Caddesi üzerinde, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 AG 625 plakalı otomobili durdurdu.

Alkolmetreyi bir türlü üfleyemedi

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdiği sürücünün hal ve hareketlerinden alkollü olabileceği şüphesine kapılan polis memuru sürücüyü alkolmetreyle kontrol etmek istedi.

Kendisine uzatılan alkolmetreyi üflememek mazeretlerde bulunan Bilal A. (54) isimli sürücü üflemeyi bir türlü başaramadı.

Alkollü çıktı

Polis memurlarının derin bir nefes çekip üflemesi gerektiğini söylemesinin üzerine kalp hastası olduğunu belirten sürücü Bilal A. alkol olmadığını da belirterek uzun süre polis ekiplerine ter döktürdü.

Üflemekten kurtulamayacağını anlayan sürücü bir süre sonra alkolmetreye üflemeyi başardı. Yapılan ölçümde sürücünün 0.81 promil alkollü olduğu belirlendi.

"Şu yaptığın ayıp, ben esnaf insanım"

Bunun üzerine kendini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren alkollü sürücü, “Alkollü kullanmıyorum ben. Beni kameraya çekme. Kullanmıyorum ben alkol yok. Neden çekiyorsun neden? Görevini yapsan da ben esnaf insanım. Bak olmaz, olmaz. Şu yaptığın ayıp” dedi.

Ehliyetine 6 ay süreyle el koyuldu

Sürücüye alkolü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL, ehliyet ibraz edememekten 951 TL olmak üzere toplam 5 bin 15 TL para cezası keserken ehliyetine 6 ay süreyle el koydu. Araç olay yerine gelen ehliyetli bir yakınına teslim edilirken sürücü ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)