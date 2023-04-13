Aksaray'da ihalede yumruklu kavga: 2 yaralı Aksaray’da İcra Dairesi'nde satılan mülk için ihaleye giren tarafların sözlü tartışması yumruklu saldırıya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

İHA

İcra Dairesi tarafından satılan bir mülk, yumruklu kavgaya neden oldu..

Hacıhasanlı Mahallesi 707 Sokak'ta bulunan Aksaray İcra Dairesi’nde meydana gelen olayda, icra dairesi tarafından satışa çıkarılan arsa ihalesinde, iki taraftan birinin fiyatı artırması nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

2 kişi yaralandı

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken olayda 2 kişi darp sonucu yaralandı. Kavgaya gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 kişi gözaltına alındı

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına alırken 2 yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.