Hacılar Harmanı Mahallesi'nde kaza gerçekleşen bölgeye yardıma giden bir vatandaşa araba çarpması sonucunda, otomobilin altında kaldı.

Aksaray'ın Hacılar Harmanı Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı.

Taşpazar Mahallesi istikametinden otogar istikametine seyreden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil ile Kerziban Avan (37) idaresindeki 68 KA 352 plakalı araç çarpıştı.

Aksaray'da kaza bölgesine müdahaleye giden kişiye araç çarptı VİDEO



VATANDAŞLAR OLAY YERİNE KOŞTU

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Hatice Topaç (40) yaralanırken, diğer sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı. Bu sırada yoldan yaya olarak geçen Samet Hakyol yaralılara yardımcı olmak için olay yerine koştu.

Yaralılara müdahale ettiği sırada aynı istikametten gelen İbrahim Ethem Özay (26) yönetimindeki 68 ACE 734 plakalı otomobil kazaya müdahale eden yaya Samet Hakyol’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Samet Hakyol otomobilin altında kalırken, bu sırada Samet Hakyol’a çarpan araca da Sinan Önemli (20) idaresindeki 68 EH 272 plakalı otomobil ile Murat Akyol (43) yönetimindeki 34 UE 0270 plakalı otomobil çarptı.

ÇEVREDEKİLER "YAŞIYOR" DİYE BAĞIRDI

Toplamda 5 aracın karıştığı kazada araç altında kalan Samet Hakyol’a ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Araç altında kalan Samet’i gören vatandaşların "Yaşıyor" diye bağrışmaları da yürekleri burktu.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri hem Samet Akyol’u hem de araçlardan birinde sıkışan yolcu konumundaki Hatice Topaç’ı (40) sıkıştıkları yerden kurtardı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kerziban Avan (37), Sinan Önemli (20), Murat Akyol (43), Hatice Topaç (40), Emine Anıl (21), Emin Rıza Pişkin (21), Yasin Bayram Anıl (17), Muhammed Said Demirbaş (27) ile yaya Samet Hakyol (20) olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığı kazada yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Samet Hakyol’un durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazaya karışan 68 KA 352 plakalı araç sürücüsü Kerziban Avan’ın 2.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.