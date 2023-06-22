Aksaray'da muhtarların arazi kavgasında kan aktı: 6 yaralı Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, Salarıgödeler köyünün eski ve yeni muhtarları ve yakınları arasında, 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

DHA

Aksaray'da yaşanılan kavgada kan aktı..

Saat 14.30 sıralarında, Ortaköy ilçesi Balcı Caddesi'nde meydana gelen olayda, Salarıgödeler köyü muhtarı Recep Koçak, kendisi gibi alışveriş için ilçe merkezine gelen eski muhtar Ramazan Kahveci ile karşılaştı, aralarında 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma, Koçak'ın ağabeyi Ahmet Koçak (44) ile Kahveci'nin yakınları Ali Kahveci (29), Ceyhan Kahveci (44) ve Hamza Çöl'ün (54) de katılmasıyla kavgaya dönüştü.

Av tüfeğiyle rastgele ateş etti

Çevreden buldukları sopa, taş ve sandalyenin de kullanıldığı kavgada Ahmet Koçak ve Ramazan Kahveci, av tüfekleriyle birbirlerine rastgele ateş etti.

Recep Koçak, ağabeyi Ahmet Koçak, Ramazan Kahveci, Ali Kahveci, Ceyhan Kahveci ve Hamza Çöl, saçmalardan isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 kişi yaralandı

Yaralı 6 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Polis, olası taşkınlığa karşı hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.