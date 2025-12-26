Aksaray'da polisten kaçtı, 82 bin lira ceza yedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray’da Tacin Mahallesi'nde devriye atan trafik ekipleri plakası bulunmayan motosiklet sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu.

82 BİN LİRAYI AŞAN CEZA KESİLDİ

İhtara uymayarak kaçan sürücü trafik ekibinin anonsuyla emniyeti alarma geçirirken sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonucu motosiklet sürücüsü Makas Kavşağında yakalandı.

MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

E.R.K. isimli 15 yaşındaki sürücünün yapılan kontrollerinde ehliyetinin de bulunmadığı tespit edilirken, sürücüye ve ruhsat sahibine olmak üzere çeşitli maddelerden toplam 82 bin 432 lira para cezası kesildi.

Motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çektirildi.