Osmaniye'de park halindeki otomobilde yangın

- Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Gökçayır köyünde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı.
- İtfaiye ekipleri hızlıca müdahale ederek yangını çevreye sıçramadan kontrol altına aldı.
- Otomobilde maddi hasar oluşurken, yangının nedeni araştırılıyor.
Osmaniye'de Düziçi ilçesine bağlı Gökçayır köyünde park halinde bulunan bir otomobilde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ALEVLER ÇEVREYE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangın, çevredeki diğer araçlara ve konutlara sıçramadan söndürülürken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.