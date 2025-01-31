Aksaray’da tırdaki saman balyaları yola savruldu

İHA
Aksaray'da E-90 Karayolu Makas mevkiinde, Konya’dan Ankara istikametine seyreden 68 KF 539 plakalı tırın dorsesinde yüklü saman balyaları, sürücünün viraja hızlı girmesi sonucu yola devrildi.
Yol tamamen saman balyaları ile kaplanırken, trafik durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
SAMAN BALYALARI DORSEYE YÜKLENDİ
Trafik akışının güvenliği için önlem alınırken, karayoluna forklift gönderildi.
Yola devrilen saman balyaları, polisin güvenlik önlemleri altında forklift ile tırın dorsesine yüklendi.
Yaklaşık 2 saat trafiğin tek şeritten verildiği yolda, saman balyalarının dorseye yüklenmesi ile yol tamamen trafiğe açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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