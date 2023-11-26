Aksaray'da uygulamaya yüksek ses müzikle giren genç sürücü ceza yedi Otomobilinde yüksek sesle müzik dinleyerek jandarmanın uygulama noktasına giren genç sürücünün yüksek ses müzik sevgisi cezayla sonuçlandı. Ekipler ardından uyardı ve son olarak çay ikram etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yurt genelinde genel huzur ve asayişin sağlanması adına denetimler devam ediyor.

Son olarak Aksaray'da ekipler harekete geçti.

Kentte, kazaların en aza indirilmesi, can ve mal kayıpların önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, Sağlık beldesinde uygulama ve denetim yaptı.

Yüksek ses müzikle uygulamaya girdi

Uygulama esnasında otomobille yüksek seste müzik dinleyerek uygulama noktasına giren genç sürücü trafik jandarmasınca durdurularak müziğin sesi kıstırıldı.

Aday sürücü olduğu ortaya çıktı

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Rıdvan Y. (18) isimli sürücünün ehliyeti yeni aldığı ve aday sürücü olduğu anlaşıldı.

Sürücüye yüksek ses dinlemenin yasak olduğunu anlatan trafik jandarması sürücüye cezai işlem uyguladı.

"Arabanın içinde bir ben duyuyorum"

İşlemler sırasında gazetecilerin “Neden yüksek sesle dinliyorsun?” sorusuna, “Ağabey arabanın içinde bir ben duyuyorum diye.” diye cevap verirken, “Daha mı iyi oluyor yüksek sesle dinleyince?” sorusuna ise “Ses olunca iyi oluyor da, ne yapalım hayırlısı olsun, bir daha dikkat ederiz.” diye cevap verdi.

Ceza yedi

Ceza işlemleri devam ederken, “Ceza yesen de dinler misin?” sorusuna ise “Ağabey dinlerim ya.” diye yanıtlayan genç sürücü, trafik jandarmasının “Sen uygulama noktasına yüksek ses müzikle geliyorsun” demesine ise “Mahalle arası değil ki abi. Bende açtım gidiyordum işte” diye yanıt verdi.

Sürücüye yüksek sesli müzik dinlemekten 436 TL para cezası kesildi.

Jandarma uyarıp çak ikram etti

Trafik jandarması genç sürücüyü, “Yüksek sesle müzik dinleyerek kamunun rahat ve huzurunu bozmaktan dolayı 436 TL cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda aday sürücü olman sebebiyle 2 yıl içinde 75 puanı tamamlarsan sürücü belgen tamamen geri alınmak koşuluyla iptali sağlanacaktır. Bundan dolayı araç sürerken trafik kurallarına uyarak kamuyu da rahatsız etmeden yolculuğumuza devam edelim, iyi seyirler.” diyerek hem bilgilendirdi hem de uyardı.

Genç sürücü jandarmanın ikram ettiği çayını da içerek yoluna devam etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)