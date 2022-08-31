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    Aksaray'da uyuşturucuyla yakalanan şahsın savunması: Satmıyorum, içiciyim

    Aksaray'da şüpheli hareketleri dikkat çeken bir yabancı uyruklu şahıstan uyuşturucu çıktı. Şahıs ekiplere, "Satmıyorum, içiyorum" dedi.
    • 31.08.2022 - 00:52
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    Aksaray'da uyuşturucuyla yakalanan şahsın savunması: Satmıyorum, içiciyim

    Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince kentin huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada mahalle ve çarşı bekçileri Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesinde park halindeki araçların arasında bulunan bir şahıstan şüphelendi.

    Yabancı uyruklu şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenen mahalle ve çarşı bekçileri şahsa ‘dur’ ihtarında bulundu.

    Uyuşturucuyla yakalandı

    Kendisine yapılan ihtarla tedirgin olan Feyzirahman Ö. (27) elini cebine götürerek cebinden çıkardıklarını atmak isterken bekçiler tarafından yakalandı.

    Aksaray da uyuşturucuyla yakalanan şahsın savunması: Satmıyorum, içiciyim #1

    "Satıcı değilim, içiciyim"

    İHA'nın haberine göre, kaba üst araması yapılan şahsın üzerinde 5 gram metamfetamin ve bıçak ele geçirildi. Kendini görüntüleyen basın mensuplarına “Ben satıcı değilim, içiciyim” diyerek kendini savunan şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Aksaray da uyuşturucuyla yakalanan şahsın savunması: Satmıyorum, içiciyim #2

    Aksaray da uyuşturucuyla yakalanan şahsın savunması: Satmıyorum, içiciyim #3

    Aksaray da uyuşturucuyla yakalanan şahsın savunması: Satmıyorum, içiciyim #4


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