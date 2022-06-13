Petrol
121.93
-0.93%
Euro
18.1405
0.72%
Dolar
17.2085
0.57%
Altın
1.036
0.65%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
478.364
-3.83%
BTXN Coin
9.08
-3.19%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    Akyurt'taki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

    Ankara'nın Akyurt ilçesinde selden kaçarken düşen bir kişi hayatını kaybetti.
    • 13.06.2022 - 00:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Akyurt'taki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

    Ankara'da yaşanan kuvvetli sağanak yağışlar sele dönüşürken, bir kişi daha hayatını kaybetti.

    Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı.

    Selden kaçarken düşerek öldü

    Teberik Köyü'nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel, selden kaçarken düşerek yaşamını yitirdi.

    Demirel'in cenazesi Akyurt Devlet Hastanesi'ne getirildi.

    Akyurt taki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 ye yükseldi #1

    Mansur Yavaş'tan başsağlığı mesajı

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Akyurt'taki selde yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

    Yavaş, paylaşımında, "Sel felaketinin etkisini gösterdiği Akyurt ilçemizde hayatını kaybeden hemşehrilerimiz Muhammet Şahin'e ve Mustafa Demirel'e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

    Akyurt taki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 ye yükseldi #2

    Dün de 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi kayıp

    AA'nın haberine göre; Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün yaşanan selde CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, suya kapılarak yaşamını yitirmiş, bir kişi de Tatlar Deresi'nin taşması sonucu kaybolmuştu. Bugün de Akyurt'ta yaşanan sel ve su baskınında elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin hayatını kaybetmişti.

    Akyurt taki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 ye yükseldi #3

    Akyurt taki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 ye yükseldi #4


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Yaz mevsiminin en iyi 10 besini
    Sağlık

    Yaz mevsiminin en iyi 10 besini

    Antalya’da cadde ortasına oturan alkollünün rahat tavırları
    3. Sayfa

    Antalya’da cadde ortasına oturan alkollünün rahat tavırları

    Görüş Bildir