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    Alanya'da deniz suyu sıcaklığı 26 derece

    Ege sahillerine oranla deniz suyu sıcaklığının yüksek olduğu bölgede, plajlarda yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Kentte hissedilen sıcaklık 30 derece olarak ölçüldü.
    • 11.10.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 16:55
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    Alanya'da deniz suyu sıcaklığı 26 derece

    Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken Antalya'da tatilcilerin deniz keyfi sürüyor.

    Yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanına yabancı turist akını yaşanırken okulların açılmasıyla yerli turistlerin tatili son buldu, sahiller ise adeta yabancı turistlere kaldı.

    Plajlarda yoğunluk yaşanıyor

    Sonbahar mevsimiyle birlikte düşüşe geçen hava sıcaklıkları Antalya'da henüz etkisini göstermedi.

    Alanya bölgesinde ekim ayının ortalarına yaklaşırken plajlardaki yoğunluğun devam ettiği görüldü.

    Alanya'da deniz suyu sıcaklığı 26 derece VİDEO

    Alanya da deniz suyu sıcaklığı 26 derece #1

    Hissedilen sıcaklık 30 derece

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte hava sıcaklığı 28, hissedilen sıcaklık 30 derece olarak ölçüldü.

    Yüzde 52 nem oranının olduğu Alanya’da deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece olarak ölçüldü.

    Alanya da deniz suyu sıcaklığı 26 derece #2

    Alanya da deniz suyu sıcaklığı 26 derece #3

    Alanya da deniz suyu sıcaklığı 26 derece #4

    Alanya da deniz suyu sıcaklığı 26 derece #5


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