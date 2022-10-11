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Alanya'da deniz suyu sıcaklığı 26 derece

Alanya'da deniz suyu sıcaklığı 26 derece

Ege sahillerine oranla deniz suyu sıcaklığının yüksek olduğu bölgede, plajlarda yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Kentte hissedilen sıcaklık 30 derece olarak ölçüldü.