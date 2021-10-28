Alanya’da Ruslar, Almanları geçti

Özellikle Rusların akın ettiği Alanya, yaz aylarında nüfusunu üçe katlıyor. Turistlerin artık konut satın alarak ilçeye yerleştiği, bu konuda Almanları geride bıraktığı öğrenildi.

“Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, yaşamak için Türkiye'yi tercih eden yabancıların da adresi oldu.

Güneşi, sahilleri, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel dokusuyla dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Antalya'nın Alanya ilçesi ise son zamanlarda yerleşik yabancı nüfusuyla dikkati çekiyor.

İlçe nüfusunun yüzde 10'unu yabancılar oluşturuyor.

“AŞILAMA SÜRECİNİN İLERLİYOR OLMASI ÇOK DAHA İYİ…”

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, ilçede yaşanan turizm hareketliliğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Pandemi gölgesinde geçen 2020 yılının kendilerini olumsuz etkilendiğini belirten Sili, “Turizm, bundan en çok etkilenen sektörlerin başında geldi. Biz 2020 senesinde 2023 hedeflerimizi çok daha çabuk gerçekleştireceğiz derken bir anda bütün dünya kapandı. Önce sağlık diyoruz. Geçen sene Antalya-Alanya bölgesi 3,5 milyon turist sayısında kaldı. Bu sene eylül ayı sonu itibarıyla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde 8 milyonu geçtik. Bu artarak devam ediyor. Önümüzdeki senenin hemen hemen bütün hava kanallarının açılmış olması, aşılama sürecinin ilerliyor olması çok daha iyi olacağını gösteriyor.” dedi.

“BİZ TURİZMDE İDDİALIYIZ”

2021 yılını kâr edecek bir sezon olarak değerlendirmediklerini belirten Sili, “2020 senesinde hem çalışanlarımız hem işletmelerimiz çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu arada yatırımcılar, işletmeciler de ellerini taşın altına koydular, personel mağdur edilmemeye çalışıldı. En azından çalıştığımız süreçte borcumuzu ödedik, maaşlarımızı ödeyebildik. 2022’de sürecin çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Pandemi bizi 2023 hedeflerimizden ister istemez saptırmış durumda. Ama Türkiye’nin potansiyeli çok yüksek. Kaynak ve tur çeşitliliği anlamında Türkiye bu hedefleri hızlı bir şekilde yakalayabilir. Biz turizmde iddialıyız. Önümüzdeki senelerde çok daha iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz.” diye konuştu.

“ALANYA’NIN NÜFUSU 2-3 KATINA ÇIKTI”

Sili, “İç pazar ile birlikte sadece konaklama tesisleri anlamında değil, ikinci konutlarda da ciddi bir talep patlaması yaşandı. Daire kiralayan ve karavanları ile tatil yapmaya gelen insanlar oldu. Bu anlamda değerlendirdiğimizde temmuz, ağustos ve eylül ayının belirli bir döneminde Alanya nüfusu 2-3 katına çıktı. Bu da tabii ciddi bir sorun. 300 bin gibi bir nüfusu olan Alanya'nın bir anda 700-800 binlere çıkıyor olması, hem hizmetler anlamında hem kaynaklar anlamında ciddi bir sorun oluşturuyor. Bunun da bir şekilde halledilmesi lazım. Biz hem turizmciler olarak hem de belediyemiz olarak bir takım sorunların üstesinden gelmeye çalıştık.” dedi.

“KADINLAR TÜRK ERKEKLERİ İLE EVLENEREK ÇOCUK SAHİBİ OLUYORLAR”

Alanya’nın, yabancılara konut satışında Türkiye içerisinde en yüksek sayıya ulaşan ilçe olduğunu belirten Sili, “Alanya’ya Almanya vatandaşlarının gelişi azaldı. Geçmiş yıllarda yaşanan oranlarda değil. Bunun yanı sıra Rusya, Kazakistan ve İran gibi ülkelerin vatandaşları daha ciddi olarak konutlara ilgi göstermeye başladı. Bunun dengelenmesi lazım zaman içerisinde. Almanlar dünya turizminde dünyaya en fazla turist çıkaran ülkedir. En önemli kaynak pazar olarak biliniyor. Bu noktada bizim çalışmalarımızın devam etmesi lazım. Alanya’ya yerleşim alanında Ruslar çok ciddi sayıya ulaştılar. Alanya’ya tatile gelip evlenen çok fazla var. Farklı ülkelerde yatırım yapmak isteyen Ruslar ilçeyi tercih etmeye başladı. Alanya’da konut edinmeye devam ediyorlar. Ağırlıklı olarak tatile gelen kadınlar, Türk erkekleri ile evlenerek çocuk sahibi oluyor. Şu anda kendi okulları, radyoları ve dernekleri var. Rusya’da Alanya’nın çok iyi tanıtımını da yapıyorlar.” şeklinde konuştu.