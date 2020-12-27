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    Alanya'da turistlerin deniz keyfi

    Antalya’nın Alanya ilçesinde cadde ve sokaklar boş kalırken, sahiller kısıtlamadan muaf tutulan turistlere kaldı.
    • İHA
    • 27.12.2020 - 15:06
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 15:33
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    Alanya'da turistlerin deniz keyfi

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik kısıtlama kapsamında vakaların düşmeye başladığı Alanya’da cadde ve sokaklar boş kaldı.

    Hava sıcaklığının 20, nem oranının ise yüzde 63'leri gördüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf turistler, soluğu dünyaca ünlü Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında aldı.

    DENİZE GİRDİLER

    Bazı turistler sahilde güneşlenirken, bazıları ise denizin keyfini sürdü. Sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabah 05.00 itibarıyla sona erecek.

    Alanya'da turistler plajlara indi VİDEO

    Alanya turist

    Alanya turist

    Alanya turist

    Alanya turist

    Alanya turist

    Alanya

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