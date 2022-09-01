Bölgede tatil sezonu, pandemi öncesindeki doluluk oranını yakalarken, yaz sezonunun ekim ayına kadar sarkacağı belirtildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronivürüs, Türkiye'de turizm sektörünü olumsuz yönde etkilemişti.

Pandeminin ardından seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte yaz sezonu hareketli geçmeye başladı.

Kış sezonunda tesis sayısı artacak

Yerli ve yabancı turistin rağbet gösterdiği Alanya'da otel ve plajlar yüzde 100'lük doluluk oranına ulaştı.

Turizm sezonunun devam ettiğini belirten Alanya Turistik Otel İşletmecileri Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, kış döneminde de açık olan tesis sayısının artacağını söyledi.

Alanya'da turizm sektörü yüzde 100 doluluk oranına ulaştı VİDEO



"Yüzde 100 doluluklar yaşadık"

Haziran, temmuz ve ağustos ayında yüzde 100 doluluk yaşandığını belirten Başkan Sili, “Her ne kadar tesislerimiz nisan-mayıs aylarında açılsa da haziran ayı itibariyle belirli bir doluluğa ulaştı. Şu anda görünen o ki haziran, temmuz ve ağustos ayında yüzde 100 doluluklar yaşadık. Ağustos ayı sonu itibariyle iç pazarın çekilmesi söz konusu oluyor. Biz çocuklarımızla doğru orantılı tatile çıkma alışkanlığına sahibiz.

Eylül ayında temmuz ve ağustos ayı kadar bir doluluk beklemiyorum. Yüzde 80’lerde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ekim ayına sarkacak bir süreç var. Diğer taraftan bunun uzaması da söz konusu. Kış döneminde açık olan tesislerimiz bu yıl artacak.” dedi.

"Hem sayı hem gelir anlamında 2019 'un üzerinde"

Sezonun çok iyi geçtiğini ifade eden Sili, “2022 sezonu, 2021 yılına nazaran çok daha iyi. Pandemi döneminde tesislerimizin yüzde 65’i kapalıydı. 2021 yılının Haziran ayında tesislerimizi açmış olmamıza rağmen belirli oranda doluluğa ulaşmıştık. 2022 yılında da bunun çok üzerine çıktık. Hatta çoğu tesisimiz hem sayı anlamında hem de gelir anlamında 2019 yılının da üzerine çıktı. 2022 sezonu, olumlu bir sezon olarak devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

"İç pazar bize talep göstermeye devam etti"

İHA'nın aktarımına göre; iç pazarın Alanya turizmi için önemli olduğunu vurgulayan Başkan Sili, “İç pazar bizim için her zaman önemli. Daha önce yaşadığımız kriz dönemlerinde de iç pazar bize talep göstermeye devam etti. Rusya’da belirli oranda sayının düşmüş olmasına rağmen İngiltere, Polonya, Macaristan, Letonya ve İskandinav ülkelerinin talebiyle ciddi doluluklara ulaştık. İç pazardan yüzde 15 ile yüzde 30 arasında talep geldi.” dedi.