Bölgede yaşayan yerleşik ve tatilci yabancılar alışverişte semt pazarını tercih ediyor. Yabancı misafirlerin dikkatini ise en çok kentte yetişen tropikal meyveler çekiyor.

Yaz boyunca yoğun turist akınına uğrayan Antalya, sonbaharda da hareketli.

Bölgenin en önemli ilçelerinden biri olan Alanya, özellikle Rus turistler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Deniz suyu sıcaklığının yüksek olması nedeniyle bölge halkı ve yabancı turistler deniz keyfi yapmaya devam ediyor.

Semt pazarlarına ilgi yoğun

Öte yandan kentteki semt pazarları da yerli ve yabancı vatandaşların ilgisini çekiyor.

Genellikle sabah saatlerinde pazara akın eden yabancı misafirler, hem sebze ve meyve hem de giyim alışverişi yapma imkanı buluyor.

Alanya’ya gelen turistler, semt pazarlarına yoğun ilgi gösteriyor ViDEO

Yabancı dil kullanarak iletişim kuruyorlar

İHA'nın aktarımına göre; alışveriş sırasında yabancılar Türk Lirası kullanırken, pazar esnafının da neredeyse tamamı öğrendikleri yabancı dillerle müşteriler ile iletişime geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

"Aradığımız pek çok şeyi bu pazarlarda bulabiliyoruz"

Rusya’dan tatil için ailesiyle ilçeye geldiğini belirten Dimitri Çalov, “Alanya’nın pazarlarında her şey ucuz. Karpuz, nar, çilek gibi meyveler hem taze hem de uygun. Aradığımız pek çok şeyi bu pazarlarda bulabiliyoruz. Alanya’yı seviyorum. Türkiye’yi seviyorum.” dedi.

"Tropikal meyveler yabancıların dikkatini çekiyor"

Genellikle yabancıların sabah saatlerinde alışveriş yapmayı tercih ettiklerini söyleyen pazar esnaflarından Kazım Şaşmaz, “Turizm bölgesi olduğu için sabah saatlerinde yabancılar biraz daha yoğunlukta. Gerek yerleşik yaşayanlar gerekse tatil için gelenler pazara geliyor. Alanya’da tropikal meyveler çok fazla yetişiyor. Bunlarda yabancıların dikkatini çeken ürünler. Ağırlıklı olarak Rus vatandaşları geliyor.” ifadelerini kullandı.