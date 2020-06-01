Albayrak, Peak Games'in satın alınmasını değerlendirdi

Hazine ve Maliyet Bakanı Berat Albayrak, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor" dedi.

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın almak için anlaştıklarını duyurdu.

Peak, şirket hisselerini 1.8 milyar dolara ABD’li Zynga (Nasdaq: ZNGA) firmasına devretti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peak Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Sidar Şahin, anlaşmayla, "Bugün geldiğimiz nokta tüm Türkiye için gurur verici ve biz hepimiz biliyoruz ki, bu daha yolun başı.

"TÜRKİYE'DEN BÜYÜYEN EKİP OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Zynga ile devam edeceğimiz bu yolculukta, birlikte daha güçlenerek büyüyecek olmak hepimizi geleceğe dair heyecanlandırıyor. Türkiye’den büyüyen, ilerleyen ve gelişmeye devam eden bir ekip olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliyet Bakanı Berat Albayrak, söz konusu satın alma ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"TÜRK EKONOMİ TARİHİNİN EN BÜYÜK ŞİRKET SATIŞLARINDAN"

Türkiye'de girişim ekosisteminin güzel bir haberle parladığını belirten Bakan Albayrak, Peak'in satışının Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri olduğunu söyledi.

Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!"