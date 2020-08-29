Ali Babacan'ın ailesi de koronavirüse yakalandı

Daha önce korona testinin pozitif çıktığını duyuran Ali Babacan, eşi ve küçük oğlunun da enfekte olduğunu açıkladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 25 Ağustos'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin." ifadelerini kullanmıştı.

Babacan bir paylaşım daha yaparak, virüsün ailesine de bulaştığını açıkladı.

EŞİ VE KÜÇÜK OĞLUNUN TESTLERİ DE POZİTİF ÇIKTI

Paylaşımında, koronavirüsle enfekte olmasının üzerinden 5 gün geçtiğini söyleyen Babacan, "Benden hemen sonra eşim Zeynep ve küçük oğlumuz Emir’in de testleri pozitif çıktı. Üçümüzün de şikayetleri aynı: Halsizlik, ateş, yoğun kas ve eklem ağrıları. Tedavimiz evde devam ediyor. Doktorlarımızın tavsiye ettiği tedavi programını aynen uyguluyoruz. Gün içinde bazen daha iyi, bazen daha bitkin oluyoruz ama iyileşme sürecinde olduğumuza inanıyorum." ifadelerine yer verdi.