Ali Erbaş, Ayasofya'da sabah namazı kıldırdı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümü dolayısıyla sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

İHA

Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılışının üçüncü yıl dönümü olan 24 Temmuz’da vatandaşlar sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti.

Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sabah namazını kıldırdı, namaz sonrası dualar okundu.

"Ayasofya, İstanbul'un en önemli sembolü"

Namaz sonrası açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ayasofya'nın önünden bütün milletimizi selamlıyorum. Bugün en mutlu günlerimizden, en mutlu anlarımızdan birisini idrak ediyoruz. Bundan üç sene önce yine 24 Temmuz'da 2020 yılında 86 yıllık hasret son bulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla Ayasofya yeniden ibadete açılmış idi. İşte üç yıl geçti. Üç yılda yapılan araştırmalara göre Ayasofya'yı 21 milyon insan ziyaret etti. İnşallah kıyamete kadar milyonlarca insan Ayasofya'da kıyam eder, rüku eder, secde eder, ibadet eder. Ayasofya, Fatih'in bize bir emaneti, İstanbul'un fethinin en önemli sembolü. Ama 86 yıl boyunca Ayasofya içinde ibadet edilen bir mekan olmadı. Bizim büyüklerimiz ahirete irtihal eden nice insanlar bu hasretle yaşadılar. Bugünleri göremediler. Biz inşallah Ayasofya'yı ömrümüz boyunca içinde ibadet ederek en güzel bir şekilde değerlendirerek ahirete irtihal etmiş olan o hasretle, o özlemle irtihal etmiş olan büyüklerimizin ruhlarını şad etmeye gayret edeceğiz.

Buradan gençlerimize özellikle çağrıda bulunuyorum. İnşallah bundan sonra Ayasofya'yı hem ziyaret etme noktasında hem ibadetlerimizi bu büyük mabette yapma noktasında daha hassas olalım, daha gayret içerisinde olalım. Rabb'im Ayasofya özlemiyle yanan o gençlerin Ayasofya ruhuyla yetişmesini inşallah nasip eylesin. Biz gençliğimize bu konuda çağrıda bulunuyoruz. Türkiye'nin neresinde olursak olalım en ücra köşesinden dahi Ayasofya'yı gelip ziyaret etsinler. O heyecanı yaşasınlar diyorum" diye konuştu.