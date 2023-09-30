Ali Erbaş: Kur'an ve Sünnet çizgisinde bir eğitimi önceliyoruz Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, doğru dini bilgiyi en güzel şekilde veren ülkenin Türkiye olduğunu, aşırılıklardan uzak, hurafelerden uzak, Kur'an ve Sünnet çizgisinde bir eğitimi her zaman öncelediklerini belirtti.

İHA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Türkiye Dinler Tarihi Derneği iş birliğiyle düzenlenen 1. Türkiye Dinler Tarihi Kongresi'ne katılım sağlayan akademisyenlerle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen programda yurt içi ve yurt dışından gelen akademisyenlere hitap eden Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının çalışma alanlarını anlattı.

"Kur'an ve Sünnet çizgisinde eğitimi önceliyoruz"

Hizmet içi eğitimin önemine de değinen Başkan Erbaş,

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'de hem ilahiyat fakültelerimizde hem imam hatip liselerimizde hem de Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında, yani Kur'an kurslarımız, eğitim merkezlerimiz, doğru dini bilgiyi en güzel bir şekilde veren ülke bizim ülkemizdir. Yani aşırılıklardan uzak, hurafelerden uzak, Kur'an ve Sünnet çizgisinde bir eğitimi her zaman önceliyoruz.

dedi.

"Türkiye Diyanet Vakfımız eliyle 149 ülkeye ulaşıyoruz"

Başkanlığın yurt dışı çalışmalarından da söz eden Erbaş, "2 bin 500 kadar yurt dışında personelimiz, hocamız var. 140'a yakın ülkede temsilcimiz var. Türkiye Diyanet Vakfımız eliyle 149 ülkeye ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz'ın yanı sıra kongre için Ankara'da bulunan yurt içinden, 54 farklı ilahiyat fakültesinden akademisyen ile yurt dışından dinler tarihi, din eğitimi, din sosyolojisi gibi alanlarda araştırma yapan araştırmacılarla akademisyenler katıldı.

Erbaş, programın ardından akademisyenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)