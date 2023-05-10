Ali Nuri Türkoğlu: Sanatçı söz konusu vatansa tarafını belli eder

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Ensonhaber Gündem Özel canlı yayınında önemli isimler ağırlanmaya devam ediyor.

İlker Koç'un sunduğu, Araştırmacı-Yazar Sevda Türküsev'in yorumcu olarak katıldığı yayının konuğu oyuncu Ali Nuri Türkoğlu oldu.

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15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ'nün gerçekleştirdiği darbe girişiminde köprüde kafa kesildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Türkoğlu şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen paylaşımlarda bulunarak tarafını açıkça gösteren Türkoğlu'na, İlker Koç'un sorusu, "Sosyal medyadan Erdoğan'a desteğini açıkladı, rolü de kaptı diyorlar. Yandaş diye yaftalıyorlar. Sence sanatçı siyasi görüşünü belli etmemek durumunda mı?" oldu.

Türkoğlu bu soruya şöyle cevap verdi:

"Aslında esnaf din inancı dışında tuttuğu takımı ve siyasetini söylemez. Bu esnaf arasında yazılı olmayan bir kuraldır. Çünkü herkes onun müşterisidir. Aslında bir oyuncu için de, biz de bir esnafız aslında. Siyasi görüşünü bir oyuncu söylemek durumunda kalmamalı. Neden, birileri siz Fenerbahçeliyseniz Galatasaraylılar incinmesin. Fakat Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, söz konusu vatansa gerisi teferruattırın tam halini yaşıyoruz. Ben 2008-2009'lardan itibaren gördüğüm tehlikeler karşısında aldığım pozisyonu açıkça ortaya koydum."