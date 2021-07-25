Alibeyköy Barajı'nda balık ölümleri sonrası yetkililer sudan numune aldı

Onlarca ölü balığın kıyıya vurmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sudan numune aldı. Yetkililer, örnekleri laboratuvara götürdü.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bulunan ve megakentin en önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'nda, onlarca ölü balık kıyıya vurdu.

Balık ölümlerinin ardından İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri yetkilileri bölgeye geldi.

YETKİLİLER, NUMUNE ALDI

Yetkililer, balıkların kıyıya vurduğu noktada sudan numune aldı.

Barajdan su numunesi ve ölmüş balıkları alan ekipler, balık ölümlerini belirlemek ve inceleme yapmak üzere örnekleri laboratuvara götürdü.