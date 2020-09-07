Alina Boz kimdir? Aşk 101'in oyuncusu Alina Boz koronavirüse mi yakalandı? Alina Boz'un hayatı

Alina Boz kimdir? Sağlık durumu nasıl? Kaç yaşında? Nereli? AŞK 102 dizisinin başrol oyuncularından biri olan Alina Boz'un koronavirüse yakalandığı belirtildi. Alina Boz kimdir, sağlık durumu nasıl?

Koronavirüse yakalandığı öğrenilen Alina Boz'un sağlık durumu nasıl? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

Ay Yapım firması tarafından çekimleri gerçekleştirilen Aşk 101 dizisinin başrol oyuncularından Alina Boz’un koronavirüse yakalandığı ifade edildi.

ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz 14 Haziran 1998'da Rusya'nin başkenti Moskova'da doğdu. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya’da kaldı.

Alina Boz kimdir? Sağlık durumu nasıl? Kaç yaşında? Nereli? AŞK 101 dizisinin başrol oyuncularından biri olan Alina Boz'un koronavirüse yakalandığı belirtildi. Peki, Alina Boz kimdir?





Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye’ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul’a geldi. Orada Türkçe öğrendi ve ilkokula gitti. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuştur.

ALİNA BOZ HANGİ ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDU?

Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce reklam ve dergilerde çalıştı.

ALİNA BOZ'UN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

İlk olarak "Cesur Hemşire" dizisinde "Canan" olarak ekranlara adım atan Alina Boz, esasçıkışını ise "Paramparça" dizisinde canlandırdığı "Hazal" karakteri ile yaşadı.

2016 yılında kadrosunda Zafer Algöz ve Melek Baykalgibi usta isimlerin yer aldığı "Kaçma Birader" adlı filmdede rol alan Alina Boz, Ata Demirer ve Justin Bieber ileAvea reklamlarında bulunan genç oyuncu reklamfilminde yer aldı.

2017 yapımı Sevda’nın Bahçesinde Defne karakterine hayat verdi. Alina Boz, Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi "Vatanım Sensin"de rol almıştır.

Alina Boz 'Elimi Bırakma' isimli dizininbaşrolünü üstlenmiştir. Şimdilerde ise Alina Boz, Aşk 101 adlı Ay Yapım dizisinde rol alıyor.