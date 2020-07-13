Almanya: Türkiye-AB müzakereleri sonlandırılsın

Alman Federal Meclisi'nde Birlik Partileri AB için Türkiye ile adaylık müzakerelerinin sonlandırılmasını istedi.

Ayasofya'nın 86 yıllık müze saçmalığı sona erdi...

Cuma günü Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı imzalamıştı.

Erdoğan daha sonra Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını da duyurdu.

ALMANYA AB İLE TEHDİT ETTİ

Alman Federal Meclisi'nde Birlik Partileri (CDU/CSU) Avrupa Politikaları Sözcüsü Florian Hahn, Türkiye'de Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp camiye dönüştürülmesi kararına tepki gösterdi.

Kararı, "Ortak Avrupa kültürüne karşı bir provokasyon" olarak nitelendiren Hahn, kararın "Türkiye'nin yıllardır Avrupa Birliği'nden giderek artan yabancılaşmasını" da gösterdiğini söyledi.

Hahn, "Bundan bazı sonuçlar çıkarmalı ve Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerini sonlandırma cesareti göstermeliyiz" şeklinde sözlerini sürdürdü.

AB'DEN DE TEPKİ GELDİ

AB Dış İlişkiler ve Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Ayasofya'nın camiye dönüştürülme kararından üzüntü duyduğunu açıklamıştı. Borrell, Ayasofya'nın "Güçlü bir sembolik, tarihi ve evrensel değer" taşıdığını ifade etmişti.