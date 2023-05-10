Almanya'da kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Frankfurt’ta kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi. Oy torbaları, diplomatik kurye eşliğinde Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

İHA

Türkiye, 4 gün sonra sandık başına gidecek.

Yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma işlemi ise 9 Mayıs'ta tamamlandı.

Kullanılan oyların bulunduğu çuvallar, sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra kurye ve siyasi parti temsilciler eşliğinde uçaklara yüklendi.

Almanya Frankfurt’ta kullanılan oylar, bugün Türkiye’ye gönderildi.

Oy torbaları Türkiye'ye gönderildi

Oy pusulalarının bulunduğu diplomatik torbalar, sandık Kurulu üyelerinin gözetiminde Köln Havaalanı'na götürülerek Türkiye'den gelen Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim edildi.

Oy pusulalarını taşıyacak uçakta, Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir diplomatik kurye ile YSK yetkilisi de görevlendirildi.

Oy torbaları, diplomatik kurye eşliğinde Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

"Yoğun ancak güzel bir seçim dönemini geride bıraktık"

Güvenli bir seçim atmosferi gerçekleştirmekten mutlu olduklarını ifade eden Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, "Yoğun ancak güzel bir seçim dönemini geride bıraktık. Herkesin emeği için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Buradan oyları toplanma merkezi olan Köln Havaalanı'na götüreceğiz. Bizim gibi birçok başkonsolosluk oylarını Köln'e doğru sevk etmeye başladı” ifadelerini kullandı

"74 bin oy kullanıldı, bu ciddi bir katılım"

Hessen'deki Türk toplumunun 65 bini Frankfurt'ta bir kısmı da Kassel'de olmak üzere 74 bin oy kullandığını belirten Tunçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu ciddi bir katılım. Geçtiğimiz seçimlere göre çok önemli bir artış var. Bunu da toplumumuzun aslında ülkemizdeki meselelere ve ülkemizdeki siyasete ne kadar arzulu olduğunu gösteriyor. Onlara ne kadar önem verdiğini gösteriyor. O bakımdan bence bu seçimleri, 13 gün boyunca yürütmüş olduğumuz demokratik ve şeffaf ortam sayesinde çok güzel bir deneyim olarak geride bıraktık.



İnşallah 14 Mayıs sonrasında da aynı şekilde ülkemiz açısından toplumumuz açısından, Almanya’daki Türk toplumu açısından da en iyi şekilde bu sürecin sonuçlanmasını diliyoruz. Ben burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere de bir kez daha teşekkür ediyorum.

Oylar 14 Mayıs'ta açılacak

Oylar, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayımı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın nezaretinde yapılacak.

Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesi için THY'den 3 uçak kiralandı.