Amasya'da barajda kaybolan 5 kişilik aileden 2'sinin cesedine ulaşıldı

Amasya Suluova Derinöz Barajı’nda serinlemek için suya giren aynı aileden 5 kişi kayboldu.Bölgeye gelen dalgıç ekiplerin çalışması sonucu aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Suluova ilçesinde, akşam saatlerinde serinlemek için Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne giren çocuklarının çırpındığını gören aile fertlerinden 3'ü suya girdi.

BARAJ GÖLÜNDE ÇIRPINDIKLARI GÖRENLER SAĞLIK EKİPLERİNİ ÇAĞIRDI

Baraj gölünde 5 kişilik aile üyelerinin çırpındığını fark eden çevredekiler, durumu güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

AİLEDEN 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin çalışması sonucu aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kayıp 3 kişi için barajda arama çalışmaları sürüyor.























