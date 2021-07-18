Amasya'da barajda kaybolan 5 kişilik aileden 2'sinin cesedine ulaşıldı
Amasya Suluova Derinöz Barajı’nda serinlemek için suya giren aynı aileden 5 kişi kayboldu.Bölgeye gelen dalgıç ekiplerin çalışması sonucu aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
- DHA
- 18.07.2021 - 19:33
- Güncelleme : 18.07.2021 - 19:40
Suluova ilçesinde, akşam saatlerinde serinlemek için Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne giren çocuklarının çırpındığını gören aile fertlerinden 3'ü suya girdi.
BARAJ GÖLÜNDE ÇIRPINDIKLARI GÖRENLER SAĞLIK EKİPLERİNİ ÇAĞIRDI
Baraj gölünde 5 kişilik aile üyelerinin çırpındığını fark eden çevredekiler, durumu güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.
AİLEDEN 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin çalışması sonucu aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kayıp 3 kişi için barajda arama çalışmaları sürüyor.