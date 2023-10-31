Amasya'da duygulandıran görüntü: Aldıkları suların parasını kameraya gösterip bıraktılar Bir büfenin dışındaki sulardan iki tane alıp parasını güvenlik kamerasına göstererek bırakan gençler, büfe işletmecisini duygulandırdı. İşletmeci, "Bizim gençlerimiz haram yemez, güvenimiz tamdır" dedi.

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İHA

Amasya'da bir işletmede, akşam saatlerinde alışılmışın dışında bir olay yaşandı.

Bu kez hırsızlık olayı değil, yüzleri güldüren anlar oldu.

Suluova ilçesinde büfe işletmecisi Şuayip Gücek, sabah dükkanını açtığı sırada su şişelerinin arasında para gördü.

Aldıkları suların parasını bıraktılar

Güvenlik kamerasını izleyerek olayı anlamak isteyen Gücek, gördükleri karşısında duygusal anlar yaşadı.

Görüntülerde, iki gencin büfenin önünde bulunan sulardan alıp, parasını kameraya göstererek şişelerin arasına koyduğu görüldü.

"Kardeşlerimle gerçekten gurur duydum"

Bu durum karşısında çok duygulandığını belirten Gücek, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim gençlerimiz haram yemez, içmez. Genç kardeşlerimle gerçekten gurur duydum. Tanışıp, tebrik etmek isterim. Burası Suluova, burası Amasya. Bizim hemşehrilerimize güvenimiz tamdır."

Büfeden sürekli alışveriş yapan Basri Demir de, izlediği görüntüler karşısında gurur duyduğunu söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)