Amasya'da iki kardeş, sattıkları limonatanın parasını Gazze'ye gönderdi M. Said Akça ve kardeşi Nursena Akça, Gazze’de İsrail’in saldırısından etkilenen Filistinli çocuklara destek olmak için limonata satarak biriktirdikleri parayı gönderdi.

İHA

Amasya’da M. Said Akça ve Nursena Akça kardeşler, İsrail'in saldırısından etkilenen Filistinli çocuklara destek olmak amacıyla limonata satarak para biriktirdi.



Akça kardeşlerin çabasına okul arkadaşları ve öğretmenler de destek oldu. Toplanan 13 bin 400 TL Gazze'ye ulaştırılması için Amasya Müftülüğüne teslim edildi.

Müftü Ayvaz: "Koca yürekli öğrencilerimizi tebrik ediyoruz"

Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine teşekkür eden Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz,

Böyle koca yürekli öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Dünyanın gözü önünde bir vahşet yaşanıyor. Bu vahşete de koca yürekli gençlerimiz duyarsız kalmamışlar

dedi.

M. Said Akça, Nursena Akça, okul müdürü Zafer Ergiden, öğretmenler Osman Sel, Hakime Gültekin’den anlamlı faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Müftü Ayvaz yardımların Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla bölgeye ulaştırılacağını söyledi. Ayvaz,

"İnşallah oradaki insanlarımızın yarasına bir nebzede olsun merhem olurlar. Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin."

diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)