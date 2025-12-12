Amasya’da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

- Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, bir otomobil alev alarak yanmaya başladı.
- İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
- Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Amasya’da Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi karşısında Ferdi A.’nın kullandığı 05 ADN 495 plakalı otomobil bir anda alev aldı.
HASTANE ÖNÜNDE ALEV ALAN OTOMOBİL PANİĞE YOL AÇTI
Sürücünün kendisini dışarı atarak kurtardığı otomobildeki yangın kısa sürede büyüdü.
Alev topuna dönen araç hastanede bulunanların da paniklemesine neden oldu.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.