Karabük'te hafif ticari araç alev topuna döndü

- Karabük'ün Yenice ilçesinde Rukiye Öztürk'e ait hafif ticari araç seyir halindeyken alev aldı.
- Öztürk ve eşi araçtan son anda kurtuldu, ancak yangın aracı tamamen sardı.
- İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araç kullanılmaz hale geldi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karabük'te Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinin Gazameller Mahalesi'nde, Rukiye Öztürk'e ait hafif ticari araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Öztürk ve eşi araçtan son anda kurtulurken alevler kısa sürede tüm aracı sardı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.