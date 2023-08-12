Amasya'da yaşayan 81 yaşındaki vatandaş üniversite hayali kuruyor Kentte yaşayan ve Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi olma hayali kuran Yaşar Aktaş, 4 yıl boyunca sınavlara girdi. Aktaş, matematik dersi için özel ders alması durumunda sınavı kazanacağını söyledi.

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İHA

Üniversiteli olma hayali yaş ve zaman tanımıyor...

Amasya'da yaşayan 81 yaşındaki Yaşar Aktaş, son üç yıldır Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giriyor.

Kazanamamasına rağmen ise pes etmiyor.

En yaşlı üniversiteli

Bunun üzerine Aktaş, Milli Eğitim Bakanlığı ve Amasya Üniversitesi yetkililerinden Matematik dersi almak için yardım istedi.

Hedefi ise Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi olmak.

"Ölene kadar okuyacağım"

Derslerine yeniden başladığı evinin balkonundan Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binasını uzaktan özlemle gözlemliyor.

Yaşar Aktaş, “Pes etmiyorum. Ölene kadar okuyacağım. Seneye yine sınava gireceğim. İnşallah oradan 4 yıllık diplomayı alacağım.” dedi.

Özel ders isteği

Emekli maaşını kira ve evin diğer ihtiyaçları için harcaması dolayısıyla özel bir kurs almaya ayıracak parasının olmadığını belirtti.

Evli ve 3 çocuk 8 torun sahibi Aktaş, ”Matematik dersi alırsam sınavı kazanacağıma adım kadar inanıyorum.” diye konuştu.

Görenler şaşkına döndü

İlkokul diplomasını mezun olduğu okulun sisteminde bulamaması üzerine 70 yaşındayken açık öğretime başvurup sırasıyla ilköğretim, lise ve iki yıllık ilahiyat bölümünü başarıyla bitiren elektrik teknisyeni emeklisi Aktaş, sınav için gittiği Amasya Üniversitesi’nde karşılaştığı herkesi şaşırtmıştı.