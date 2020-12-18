Amatör balıkçılar da balon balığı desteği istiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balon balığı avcılığının desteklenmesi amacıyla adet başına 5 lira destekleme ödemesi, amatör balıkçıların tepkisine neden oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, balon balığı avcılığının desteklenmesi amacıyla Akdeniz ve Ege Denizi'nde avlanan balon balığı kuyruğuna adet başına 5 lira destekleme ödemesi yapıyor.

Kızıldeniz üzerinden Türk karasularına giren, diğer balık türleri için büyük tehlike oluşturan istilacı balon balıkları, gerek doğal ortamı olan denizdeki canlılar, gerekse insanlar için büyük bir tehlikeye neden oluyor.

"CİDDİ BİR TEHLİKE"

Bu duruma dikkat çeken amatör balıkçı Mehmet Karlık, “Balon balığı denizdeki diğer canlıları yemek suretiyle zarar verirken, zehirli olduğu için bilmeden bunu yemeye kalkan insanları da zehirleyebiliyor. Aynı şekilde sudan çıkınca bir başka hayvan balon balığını yediği zaman zehirleniyor. Balon balıkları Akdeniz ve Ege Denizi için ciddi bir tehlike oluşturmakta” dedi.

Son günlerde Manavgat sahillerinde balon balığına sıkça rastlandığına dikkat çeken Karlık, “Bugün sabah teknemle Manavgat ırmağından denize açıldım ve balık tutmaya başladım. Tuttuğum balığın en az 2-3 katı balon balığı yakaladım. Sadece bugün yakaladığım balon balığının sayısı 70-80’den fazla. Bir bölümünü geri attım. Bir bölümü de diğer balıklarla birlikte burada bulunuyor. Şu an burada en az 40 tane irili ufaklı balon balığı var” dedi.

"BALIKLARI GERİ ATMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanlığının Balon Balığı avcılığının desteklenmesi amacıyla balon balığı kuyruğuna adet başına 5 lira destekleme ödemesi yaptığını belirten Karlık, “Ne yazık ki bu uygulama benim gibi amatör balıkçıları kapsamıyor. Kapsamadığı için de tuttuğumuz balon balıklarını geri atmak zorunda kalıyoruz. Yetkililerden bu uygulamaya amatör balıkçıların da dahil etmelerini istiyoruz. Böylelikle hem amatör balıkçılar için bir gelir kapısı açılacak, hem de balon balığı avlayıp azalmalarına katkıda bulunacaklardır” dedi.