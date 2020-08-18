Amber Heard camide sütyen takmayınca linç edildi

Heard, tarihi cami ziyaretinde sütyen takmaması ve başörtüsünü sadece aksesuar olarak kullandığı iddiasıyla eleştirildi.

Johnny Depp'in eski eşi, 34 yaşındaki oyuncu Amber Heard Londra'daki duruşmaların ardından tatile çıktı.

Türkiye'ye gelen Heard, Bodrum'da tatil sonrası rotasını İstanbul'a çevirdi. İstanbul gezisiyle ilgili fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, kentin ünlü camilerini de gezdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Heard, paylaşımında, gününü, İstanbul camilerinin büyüsünün peşinde gezerek geçirdiğini belirtti.

SÜTYEN YOK LİNÇİ

Heard, cami ziyaretinde sütyen takmadığı ve saygısızlık yaptığı iddiasıyla bir sosyal medyada hedef alınarak saldırıya uğradı.

Ancak Amber, yazıyı yazanlara öfkeli olduğunu belirterek camiyi dini yapıların kurallarına uygun olarak gezdiğini belirterek “Camiler saygılı olunacak yerlerdir. Müzeler ve kiliseler de öyledir. Gerekli olduğu yerlerde başörtüde takmak gerekir. Hiçbir zaman saygısızlık yapılmadı ” dedi.