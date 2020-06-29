Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay’a cami yapacak

Yaklaşık 4 bin metrekarelik alana yapılacak olan 1500 kişi kapasiteli cami için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Diyanet Vakfı arasında protokol imzalandı.

Projesi Diyanet Vakfı tarafından yapılan Kızılay’daki cami için ilk adım atıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Diyanet Vakfı arasında, Kumrular Sokak ile Necatibey Caddesi’nin kesişiminde bulunan alana cami yapılması için protokol imzalandı.

Yapılan protokole göre 1500 kişi kapasiteli caminin bulunduğu 4 bin metrekarelik alana çok amaçlı salon, abdesthane, kafeterya ve satış alanları da yapılacak.

DOLMUŞ DEPOLAMA ALANI DA YAPILACAK

Alanın zemin altı üç katı ise dolmuş depolama alanı ve otoparkı olarak Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilecek. Bölgeyi otopark ve depolama alanı olarak kullanacak olan dolmuş esnafı, Güvenpark’tan yolcu alabilecek.

2021 YILININ SONUNA BİTECEK

Bu sayede Güvenpark'taki yeşil alan bölgesi yaklaşık 2 bin metrekare artacak, parka 241 yeni ağaç dikilecek. Kızılay’a yapılacak cami için proje çalışmaları ile ilgili hazırlıkların sürdüğü süreç, 18 ay içinde tamamlanacak.

Caminin, 2021 yılı sonuna kadar bitirilerek ibadete açılması planlanıyor.