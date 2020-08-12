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Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev değişiklikleri

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev değişiklikleri

Emniyet Müdürlüğünde il içi atamalar belli oldu. Bu kapsamda 10 il emniyet müdür yardımcısı, 13 şube müdürü ve 14 ilçe emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi.