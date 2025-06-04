Ankara-İstanbul çevre yolunda ördek paniği

İHA

Ankara-İstanbul çevre yolunun Ayaş mevkiinde seyreden Oğuz Bor, önündeki aracın aniden yavaşladığını fark edince şüphelenerek aracını durdurdu. İlk etapta bir arıza olduğunu düşünen Bor, yaklaştığında sürücünün otoyolda bir ördeği kovalamakta olduğunu gördü. Karşılaştığı manzara karşısında şaşkına dönen Bor, sürücüyle birlikte hareket ederek kendi aracını ördeğin kaçış yönünü kapatacak şekilde konumlandırdı.

ARACIN ALTINA KAÇAN ÖRDEK KURTARILDI

Panikleyen ördek bir anda Bor’un aracının altına girerek saklandı. Vatandaşlar bir süre aracın altındaki ördeği çıkarmaya çalıştı. O sırada olay yerine ulaşan trafik polisleri hem güvenlik önlemi aldı hem de kurtarma çalışmasına destek verdi. Ekiplerin dikkatli müdahalesiyle ördek bulunduğu yerden sağ salim çıkarıldı.

Yaşanan bu sıra dışı anlar Oğuz Bor tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Ördeğin daha sonra yetkililerce koruma altına alındığı öğrenildi.