İzmir, Ankara ve Antalya sele teslim oldu: Cadde ve sokaklar göle döndü.. CHP'li belediyeler yağmur sınavından geçemiyor. 3 büyük kentte her yağmur sonrası ortaya çıkan olumsuz manzaralar bu hafta da değişmedi. Araçlar yolda kaldı, vatandaşlar mağdur oldu...

DHA

Türkiye bir kez daha yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Mayıs ayının son haftasından itibaren birçok ilde devam eden yağmur, olumsuzluklara yol açtı.

İzmir, Ankara ve Antalya'da ise her yağmur sonrası ortaya çıkan manzaralar değişmedi.

Hafta boyunca devam eden yağışların ardından kentlerde vatandaşlar mağdur oldu.

Ana erterleri su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yollarda kaldı...

Otomobil sürüklendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle turistik tesisler zarar gördü.

Bölgenin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Adrasan Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde etkili olan yağışta Sarıkavak Deresi taştı.

Öte yandan, yağış sonrası dere taşınca, yoldan geçen bir otomobil sürüklendi. Otomobilin sürücüsü araçtan inerek kurtuldu.

Sarıkavak Deresi çevresindeki turizm tesisleri de sel suları nedeniyle zarar gördü, bazı tesisleri su bastı. İşletmelerin kameriyeleri de dere sularıyla denize sürüklendi.

Ankara

Başkent'te kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Araçlar ilerlemekte güçlük çekti, trafik aksadı.

Bölgede bazı ev ve iş yerlerini de su basınca vatandaşlar tahliye etmek için büyük bir uğraş verdi.

İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından kentte gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bayraklı ilçesinde yollar adeta yağmur sularıyla doldu.

Bornova ilçesinde de yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Bölgede esnaflık yapan bir vatandaş da sokaktan geçmek için çareyi bota binmekte buldu.

Vatandaşlar, her sene aynı manzaraların ortaya çıkmasından şikayetçi oldu.