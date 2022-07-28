Ankara-Konya yolu çalışma nedeniyle ulaşıma kapatılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü "çelik yaya üst geçit köprüsü" kaldırma çalışması sebebiyle Ankara-Konya yolunun ulaşıma kapatılacağını bildirdi.

Ankara-Konya yolunda gerçekleştirilecek olan "çelik yaya üst geçit köprüsü" kaldırma çalışması nedeniyle yol, bugün saat 22.00'den yarın saat 10.00'a kadar çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacak.

"Trafik, alternatif güzergahlardan verilecektir"

AA'nın haberine göre Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Ankara-Konya yolu, Gölbaşı şehir geçişinde bulunan 'çelik yaya üst geçit köprüsü', Gölbaşı Belediyesi tarafından kaldırılacaktır. Yol, 28 Temmuz saat 22.00'den 29 Temmuz saat 10.00'a kadar çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacaktır. Trafik, alternatif güzergahlardan verilecektir."