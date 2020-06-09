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    Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 8 gözaltı kararı

    Biri geçici görevden uzaklaştırılmış albay, biri muvazzaf binbaşı 8 şüpheliden 5'i yakalandı.
    • AA
    • 09.06.2020 - 10:15
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    Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 8 gözaltı kararı

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına ilişkin Ankara merkezli soruşturma devam ediyor.

    Soruşturma kapsamında biri geçici görevden uzaklaştırılmış albay, biri muvazzaf binbaşı olmak üzere 8 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

     

    8 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasıyla iltisakı bulunduğu tespit edilen geçici olarak görevden uzaklaştırılan bir albay, halen görevde olan bir binbaşı, biri ihraç edilmiş 3 teğmen ile biri emekli 3 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

    Soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerden 5'inin yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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