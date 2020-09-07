Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne personel alımı ne zaman yapılacak? Personel alım başvurusu...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne personel alımı ne zaman yapılacak? Personel alım başvurusu...

En az ilköğretim mezunu olmak üzere personel alımı yapılacak olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne personel alım şartları neler? İŞKUR sürekli personel alım kuralları nedir?

Resmi Gazete'de Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne personel alımı yapılacağına dair ilan yayınlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi en az ilköğretim mezunu adayların başvuru yapacağı personel alım ilanı üzere başvurunun nasıl yapılacağı da merak konusu oldu.

PERSONEL ALIM KURALLARI

Peki, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne personel olarak girebilmek için izlenmesi gereken yol nedir? Personel alımında hangi kurallara dikkat edilecek? İşte, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne personel alımı ile ilgili tüm detaylar...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından Resmi Gazete'de personel alım ilanı yayımlandı.

RESMİ GAZETE'DE PERSONEL ALIM İLANI

Yayımlanan personel alım ilanında, "Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi, 4857 sayılı iş Kanunu esasları kapsamı ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) üzerinden tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli işçi" alınacaktır." denildi.

EN AZ İLKÖĞRETİM MEZUNU PERSONEL ALIM İLANI GENEL BAŞVURU ŞARTLAR:

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4. Askerlik ile ilişiği olmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak.

b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahküm olmamak.

c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

7. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

8. Ankara İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

9. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular (https://www.mgu.edu.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca sonuçlar açıkllandığında www.kamupersoneli.net internet sitesinde de sonuçlara ulaşabilirsiniz. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 07.09.2020 -11.09.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

C- NOTER KURA İŞLEMLERİ

1. Noter kura çekimi 18.09.2020 tarihinde saat 10.30'da Üniversitemiz Rektörlük Binası zemin kat Konferans salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından (https://www.mgu.edu.tr/) adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. Kura çekimi izlenmesinde değişiklik olması durumunda (https://www.mgu.edu.tr/) adresimizden duyuru yapılacaktır. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.

2. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.

3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

D- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ

1. Noter tarafından seçilen ve "asil aday" listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 24.09.2020 tarihlerinde Üniversitemiz Rektörlük Binası zemin kat Konferans salonunda saat: 09:30'dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır.

Mülakat neticesinde Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asil ve açık iş sayısı kadar yedek aday belirlenecek olup, sonuçlar 30.09.2020 tarihi mesai bitimine kadar (https://www.mgu.edu.tr/) internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Sözlü Mülakat Tarihleri: (Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.)

Temizlik Hizmetleri : 24.09.2020

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri : 24.09.2020

E- BELGE TESLİMİ

Sözlü mülakat işlemleri sonucu asil listede yer alarak atanmaya hak kazanan adayların 02.10.2020 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri Rektörlük binası İdari Personel Şube Müdürlüğü'ne (ikinci kat) teslim etmesi gerekmektedir.

1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)

3. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)

4. SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir)

5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)

6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)

7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;

a. Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile birlikte)

b. Tam teşeküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu,

8. Temizlik Hizmetleri için "Sağlık Raporu",

DİKKAT: Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi yapmayacaklardır.

F- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA

1. Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

2. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.

4. Yapılan sözlü mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.