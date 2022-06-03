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    Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

    Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

    Ankara Valiliği, şehirde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısında bulundu.
    • 03.06.2022 - 00:19
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 00:26
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    Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin verilerine göre kentte birkaç saat içerisinde kuvvetli sağanak yağış olacağı uyarısı yaptı.

    3 saat içerisinde kuvvetli yağış olacak

    Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

    Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak yağış uyarısı #1

    Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak yağış uyarısı #2

    Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak yağış uyarısı #3

    Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak yağış uyarısı #4


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