Ankara'da alev alan tır patladı: Ölü veya yaralı yok Ankara'nın Elmadağ ilçesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerinden alevler yükseldi. Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever, "Bir tırın kaza yapması sonucu tır alev almış ve tırın lastikleri ve diğer aksamında patlamalar meydana gelmiştir." dedi.

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İHA

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde patlama meydana geldi.

Patlama sonrası olay yerinden alevler yükseldi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"Alev alan tırın lastikleri ve diğer aksamında patlamalar meydana geldi"

Olayla ilgili açıklama yapan Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever şu ifadeleri kullandı:



“Elmadağ ilçemizde boş bir şekilde seyir halinde olan bir tırın kaza yapması sonucu tır alev almış ve tırın lastikleri ve diğer aksamında patlamalar meydana gelmiştir. Sadece yüksek ses çıkaran bu patlamalar sonucu ilçemizde herhangi bir hasar olmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur.”

"Yaralanan veya hayatını kaybeden vatandaşımız olmamıştır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Ankara'nın Elmadağ ilçesinde seyir halinde olan bir tırın kaza yapması sonucu tır alev almış ve tırın lastikleri ile diğer aksamında patlamalar meydana gelmiştir.



İhbar üzerine saat 23:11'de Elmadağ İtfaiye İstasyonu olay yerine sevk edilmiş olup, 23:19'da olay yerine ulaşmıştır. Kayaş istasyonu takviye olarak yönlendirilmiştir. Tır yangını kısa sürede söndürülmüş, soğutma çalışmaları devam etmektedir.



Tır aksamındaki söz konusu patlamalar sonucu çevrede herhangi bir hasar oluşmamış, yaralanan veya hayatını kaybeden vatandaşımız olmamıştır."

Tırda çıkan yangın söndürüldü

Sürücü kendi çabası ile kurtulurken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürülen tır kullanılamaz hale geldi.