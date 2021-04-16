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    Ankara'da bazanın içinde yakalanan DEAŞ'lı ağladı

    DEAŞ terör örgütünün Irak’ın Cezire bölgesindeki en yetkili üç örgüt yöneticisinden biri Ankara'da yakalandı.
    • İHA
    • 16.04.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 13:50
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    Ankara'da bazanın içinde yakalanan DEAŞ'lı ağladı

    DEAŞ terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet göstermiş şahısların tespitine yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince oluşturulan özel ekip tarafından sürdürülen çalışmaların ardından belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.

    3’ü yabancı uyruklu toplam 4 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

    AĞLARKEN YAKALANDI

    Operasyonda saklandığı ikamette baza içerisinde ağlarken yakalanan S.K.’nın  Irak’ın Cezire vilayetindeki en yetkili üç örgüt yöneticisinden biri olduğu, örgüt içerisinde üst düzey emir olarak bilindiği ve DEAŞ propaganda videolarının analizi neticesinde DEAŞ propaganda birimince o tarihte çekilen videolarda ön plana çıkan ve görüntüleri olan örgüt yöneticilerinden olduğu belirlendi.

    Ankara da bazanın içinde yakalanan DEAŞ lı ağladı #1

    Ankara'da bazanın içinde yakalanan DEAŞ'lı ağladı VİDEO


    PARALARA EL KONULDU

    Yapılan aramalarda ele geçirilen 18 bin 300 dolar ve 24 bin liraya el konuldu.

    Operasyonda yakalanan şüphelilerden R.C.’nin ise 2014-2016 yılları arasında DEAŞ içerisinde Sincar bölgesinde çatışmalara katıldığı ve silahlı faaliyet gösterirken hava saldırıları esnasında yaralandığı belirlendi.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde şüphelilerin ifade ve sorgu işlemleri yapıldı.

    Ankara da bazanın içinde yakalanan DEAŞ lı ağladı #2

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    Ankara da bazanın içinde yakalanan DEAŞ lı ağladı #4

    Ankara da bazanın içinde yakalanan DEAŞ lı ağladı #5

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