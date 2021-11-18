Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuyubaşı mahallesinde 3 katlı bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i 6 kişi yaralandı.

Saat 22.26 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuyubaşı mahallesinde 3 katlı bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi.

3 kattaki dairelerin aynı anda mutfak bölümünde meydana gelen eş zamanlı patlama ile apartmanda çökme gerçekleşti. Çok sayıda apartman sakini, oluşan göçükten kurtarıldı.

1'İ AĞIR 6 YARALI

İlk belirlemelere göre 1'i ağır 6 yaralı, enkazdan çıkarıldı.

BİNADA LPG SİSTEMİ KULLANILDIĞI BELİRTİLDİ

Binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ankara'da bir apartmanda patlama VİDEO

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDEN BİLDİRDİ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, olay yerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"DOĞALGAZ PATLAMASI"

" Ekiplerimiz çalışıyor, inşallah daha fazla yaralı çıkmaz. Binanın mutfağında doğalgaz patlaması meydana geldi. Tüp diyorlar ama bana göre tüp o kadar tahribat yapamaz.

"BİNANIN DÖRTTE BİRİ YIKILMIŞ, SANKİ DEPREM"

Binalar eski. Buraların hızla kentsel dönüşüme alınması lazım. Binanın dörtte biri yıkılmış durumda, sanki deprem gibi. Ben olay yerindeyim, bir kat olduğu gibi çökmüş durumda. 6 yaralı enkazdan çıkarıldı. "

ANKARA VALİSİ: BİNADA FAZLA KİŞİNİN OLMADIĞI YÖNÜNDE BİLGİ VAR

Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlk belirlemelere göre gaz sıkışmasında kaynaklan bir patlama olduğu belirlendi. Binada fazla kişinin olmadığı yönünde bilgi var ancak ekiplerin çalışması devam ediyor" ifadeleri kullandı.

