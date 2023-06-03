Ankara’da bir evin içinden sel geçti Sel felaketinin yaşandığı başkentte bir apartmanın alt katlarını su bastı. Evin içerisinden geçen sel, eşyaları da dışarıya püskürttü.

ensonhaber.com Ankara, felaketi yaşıyor… Günlerdir süren yağmur ve dolu yağışı, bugün yine sele dönüştü. Yenimahalle ilçesindeki bir apartmanın alt katlarını su bastı. Dehşete düşüren görüntüyü, karşı apartmandan bir vatandaş kayda aldı. Eşyaları dışarıya püskürttü Selin ulaştığı evdeki eşyaların, su baskınıyla birlikte dışarıya doğru akıntıya kapıldığı görüldü. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde tüm izinleri iptal edildi. Meteoroloji başkentteki sağanağın ardından oluşan sele karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.