Ankara'da bir karantina evinde kahvaltı verildi

Sincan'da, koronavirüs tanısı almış bir hastanın evinde 20'ye yakın misafirin olduğu tespit edildi.

Ankara Sincan'da, Ekipler koronavirüs denetimi yaptıkları sırada şok eden bir görüntüyle karşı karşıya kaldı.

Koronavirüse yakalanan bir vatandaşın evde olup olmadığını kontrole giden ekipler kapıda aralarında çocuk ayakkabıların da olduğu 30 çifte yakın yakın ayakkabı ile karşılaştı.

20'YE YAKIN MİSAFİR TESPİT EDİLDİ

Kapıyı çalan ekipler içerde virüs taşıyan kişi ile birlikte 20'ye yakın kişinin olduğunu tespit etti.

İçeride bulunanlar kişiler kendilerini karantinaya almaları gerektiği konusunda uyarıldı .