İHA
Ankara'da yaşanılan iki ayrı kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı..
Akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ayaş yolu Ankara istikametinde seyir halinde olan Ç.Ç. idaresindeki 06 DJP 554 plakalı kamyon, yol kenarındaki beton bariyerlere ve istinat duvarına çarptı.
Kazayı izlerken kaza yaptı
Yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, bu sırada ters yönden gelen bir araç iddialara göre sürücü kazaya bakarken önündeki başka bir araca çarptı.
Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
İkinci kazada yaralanan sürücü de ambulansla hastaneye sevk edildi. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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