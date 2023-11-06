Ankara'da bir sürücü yoldaki kazayı izlerken önündeki araca çarptı Sincan ilçesinde bir kamyon yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Ters yönde seyir halinde iken kazayı görünce izlemeye başlayan sürücü ise önündeki araca çarptı. İki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

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İHA

Ankara'da yaşanılan iki ayrı kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı..

Akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ayaş yolu Ankara istikametinde seyir halinde olan Ç.Ç. idaresindeki 06 DJP 554 plakalı kamyon, yol kenarındaki beton bariyerlere ve istinat duvarına çarptı.

Kazayı izlerken kaza yaptı

Yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, bu sırada ters yönden gelen bir araç iddialara göre sürücü kazaya bakarken önündeki başka bir araca çarptı.

Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

İkinci kazada yaralanan sürücü de ambulansla hastaneye sevk edildi. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)